Автострахование - Новости и Нововведения
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Я не понимаю такой вещи, как выделенная полоса для пассажирского транспорта. Почему люди, которые зарабатывают меньше, чем я, должны быстрее меня добираться до работы? А еще как-то раз я открыл The Daily Mirror и увидел там письмо читателя. «Я ехал на работу на своем велосипеде, как вдруг откуда ни возьмись вылетел красный „Феррари“. Из окна высунулся Джереми Кларксон, проорал: «Купи себе тачку» и умчался на бешеной скорости». Но это ложь. На самом деле я крикнул ему: «Купи себе тачку, кисломордый травоядный говнюк!»