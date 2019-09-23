Воскресенье, 3 мая, 2020

Автострахование - Новости и Нововведения

Принят закон о продаже электронных страховок посредниками

Принят закон о продаже электронных страховок посредниками

Андрей Никонов - 2
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, снимающий запрет на оказание посредниками страховых услуг в Интернете. Законопроект был инициирован правительством РФ.
Новый формат полисов ОСАГО и каско вступил в силу

Новый формат полисов ОСАГО и каско вступил в силу

Андрей Никонов - 2
В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Можно ли ездить без страховки автомобиля

Можно ли ездить без страховки автомобиля

Андрей Никонов - 0
Каждый водитель озадачивался хоть раз вопросом - Можно ли ездить без страховки автомобиля? Всем автовладельцам необходимо приобрести полис обязательного автострахования. Если этого не...
СЕНАТОР РОСТИСЛАВ ГОЛЬДШТЕЙН

Р. Гольдштейн: Тарифы на ОСАГО должны формироваться по более справедливому принципу

Андрей Никонов - 2
В Совете Федерации состоялись парламентские слушания на тему "Развитие системы ОСАГО: индивидуализация тарифа". Участие в мероприятии приняли сенаторы, представители Министерства финансов РФ, Банка...
Ложные данные в страховом полисе ОСАГО

Ложные данные в страховом полисе ОСАГО

Андрей Никонов - 0
Здесь речь идёт о ложных данных, которые намеренно вносит владелец транспортного средства в полис. К примеру, он владеет немецким премиальным автомобилем Mercedes...
выявили схему мошенничества с электронными полисами ОСАГО

В РСА выявили схему мошенничества с электронными полисами ОСАГО

Андрей Никонов - 2
«Схема предполагает «скрутку» ключевых коэффициентов при оформлении электронного полиса ОСАГО. Посредник выбирает минимальный территориальный коэффициент, минимальный коэффициент мощности транспортного средства (например, коэффициент...
получать выплаты по ОСАГО

Виновники аварии смогут получать выплаты по ОСАГО

Андрей Никонов - 2
При покупке ОСАГО будет предлагаться страхование от несчастных случаев. Так, 7 октября вступили в силу требования Банка России к дополнительному страхованию автомобилистов,...

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Я не понимаю такой вещи, как выделенная полоса для пассажирского транспорта. Почему люди, которые зарабатывают меньше, чем я, должны быстрее меня добираться до работы? А еще как-то раз я открыл The Daily Mirror и увидел там письмо читателя. «Я ехал на работу на своем велосипеде, как вдруг откуда ни возьмись вылетел красный „Феррари“. Из окна высунулся Джереми Кларксон, проорал: «Купи себе тачку» и умчался на бешеной скорости». Но это ложь. На самом деле я крикнул ему: «Купи себе тачку, кисломордый травоядный говнюк!»

Дже́реми Чарльз Ро́берт Кларксон

телеведущий и журналист

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